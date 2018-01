Rio promete acabar com truques, rasteiras, lapas e quotas pagas em massa

Helena Teixeira da Silva Hoje às 10:25, atualizado às 13:07 Facebook

O terceiro e último debate entre os dois candidatos à liderança do PSD, esta quinta-feira, na TSF e Antena 1, decorreu sem a habitual animosidade entre Rui Rio e Santana Lopes. Houve mais esclarecimento e menos agressões. Mais futuro e menos passado.

Durou o tempo de um jogo de futebol. Não houve golos, mas houve gargalhadas. Pela primeira vez. Os dois social-democratas inauguraram, no último frente-a-frente - o primeiro e único na rádio - uma nova forma de discutir: sem ataques pessoais. Ou quase.

Depois de terem feito análise sobre o que julgam ser as suas virtudes e os seus defeitos (Rio auto-elogia a sua coerência e a sua estabilidade; Santana enaltece a sua capacidade de fazer obra e de ouvir as pessoas), os dois candidatos à sucessão de Pedro Passos Coelho, que deixará de ser deputado no fim de fevereiro, foram confrontados com o seu passado autárquico.

Sobre o Porto, cidade que liderou durante 12 anos (2001-2013), Rui Rio garante que não se arrepende de ter apoiado o independente e atual presidente Rui Moreira contra Luís Filipe Menezes nas eleições de setembro de 2013. E justificou a posição, recordando a dívida deixada na autarquia de Gaia. "Menezes fez tudo ao contrário do que fiz no Porto e ao contrário do que o Governo do PSD fez no país. Não podia apoiá-lo." E sublinhou: "Se fosse hoje, faria exatamente a mesma coisa. A minha dignidade não está à venda".

Santana Lopes discorda dessa postura, diz que Rio também não deixou as contas tão bem quando diz, e responde que "quem quer agir livre dos deveres do partido, tem que sair do partido". Contudo, em relação a Lisboa, e ao facto de o PSD ter escolhido para a corrida eleitoral a deputada Teresa Leal Coelho, que deu ao partido o seu pior resultado de sempre, o ex-presidente da Santa Casa da Misericórdia diz "não ter qualquer peso na consciência" nessa derrota. Não se arrepende de não ter sido candidato e entende que o comunicou ao partido em devido tempo.

Em relação ao partido e ao processo eleitoral em curso, cujas eleições estão marcadas para sábado (as urnas estarão abertas entre as 14 horas e as 20 horas), o antigo autarca portuense reconhece que houve "pagamento de quotas em massa". "Não vamos ser hipócritas", disse. "Havia vinte mil militantes no início e agora há mais de 70 mil. A perceção que tenho é de que houve pagamento em massa."

Houve mas deixará de haver, avisou Rui Rio. Como deixará de haver as "rasteiras" passadas por Miguel Relvas, ex-braço direito de Passos Coelho e apoiante de Santana, numa entrevista dada ao "Público" esta quinta-feira. "Não vou admitir uma coisa destas", disse. Relvas afirmou que o candidato que vencer as eleições no próximo sábado não deverá ficar na liderança do partido mais de dois anos no partido.

Rio entende que isso "é abrir a porta àqueles que agora não tiveram a coragem de avançar". E acrescentou: "Se isto hoje já é assim, com truques e rasteiras, estamos mal." E acentuou: " Se eu ganhar, vamos estar mesmo muito mal."

Não está em causa um novo processo de refiliação, como fez no passado, quando foi secretário-geral do partido, mas garantiu que sabe muito bem o que fazer. "Ando nisto há muitos anos. Deixe-me ganhar e vamos ver como as coisas são." Se, no entanto, for Santana a ganhar, terá a sua "solidariedade".

Para isso e para acabar com o que diz serem "as lapas que estão agarradas ao seu pequeno poder, às concelhias" e que fazem com que "o partido se feche".

Santana Lopes concorda. "As lapas são aqueles que se colam a todos os líderes", uma espécie de "feijões frades, com duas caras."