Rio acusa Costa de fazer "lamentável encenação"

O líder do PSD acusou o primeiro-ministro de fazer uma "lamentável encenação" com a ameaça de demissão pelo facto de a campanha para as Europeias lhe estar "a correr bastante mal".

Rui Rio decidiu fazer uma declaração este domingo para reagir à ameaça de demissão feita pelo primeiro-ministro António Costa, na passada sexta-feira, na sequência da aprovação pelos partidos na Assembleia da República do diploma que viabiliza a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores.

O líder social-democrata começou por dizer que o primeiro-ministro seguiu um "guião teatral em três atos" e enumerou: a reunião de emergência do núcleo duro do governo; a reunião com o presidente da República e o anúncio da ameaça de demissão.

"O diploma não estava finalizado e muito menos votado", sublinhou Rui Rio, considerando por isso que António Costa fez "uma lamentável encenação".

"E porquê? Porque quis perturbar a campanha para as Europeias, porque lhe estava a correr bastante mal", defende o líder do PSD.

"Desespero", "fraco sentido de Estado" e "crise artificial" foram expressões apontadas ao primeiro-ministro, num tom duro ao longo do discurso de cerca de 15 minutos, sem direito a perguntas por parte dos jornalistas.

Se o Governo e o PS estiverem de boa-fé, terão oportunidade de recuar

Rui Rio insistiu que o PSD apenas reconhece os nove anos de serviços dos professores "desde que salvaguardados pressupostos muito claros de equilíbrio orçamental, respeito pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, pela situação económica e financeira do país, pelo controlo da dívida pública e pela sustentabilidade futura do sistema público de educação". Pelo que anunciou que o PSD vai manter as suas posições "sem qualquer alteração" e avocou a sua votação em plenário, deixando um desafio: "Se o Governo e o PS estiverem de boa-fé, terão oportunidade de recuar, votando a favor destas nossas propostas que asseguram o equilíbrio financeiro no quadro do descongelamento das carreiras".

Caso o PS não as aprove, "então o PSD não poderá votar favoravelmente o diploma final", disse, admitindo que sem esse travão ele "pode efetivamente originar excessos financeiros que as finanças públicas poderão não conseguir suportar".

O líder do PSD compromete-se, no entanto, a manter essa proposta no programa eleitoral do PSD. "A contagem dos nove anos reclamados pelos professores podem ser reconhecidos de diversas formas: através de ajustamentos salariais ajustados no tempo, de reduções de horário de trabalho ou de antecipação da idade da reforma. O senhor ministro das Finanças sabe isso", disse, insistindo que "o impacto depende totalmente da negociação que for feita.