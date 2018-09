Rui Rio acusa Governo de "leviandade" no processo do Infarmed

Hoje às 22:47, atualizado às 22:50 Facebook

Twitter

O líder do PSD, Rui Rio, acusou, esta segunda-feira, o Governo de "leviandade e falta de sentido de responsabilidade" sobre a deslocalização do Infarmed para o Porto, processo que sintetizou como "uma confusão geral".

"Está claro perante a opinião pública que há uma confusão geral e foi uma leviandade completa a forma como tudo foi anunciado. Foi uma leviandade, uma falta de sentido de responsabilidade, porque se lançou uma proposta que não estava estudada e minimamente preparada. Foi um fogacho", disse Rui Rio.

O presidente do PSD, que falava aos jornalistas na sede do partido de Vila Nova de Gaia, onde se reuniu com militantes do distrito do Porto, acusou o Governo, liderado pelo socialista António Costa, de "gerar uma confusão geral" e avançou que o grupo parlamentar social-democrata vai pronunciar-se esta semana sobre este dossiê.

"Pelas notícias percebemos que foi uma confusão geral. Andamos para a frente e para trás e, mesmo assim, agora não sei se é para trás totalmente, porque dizem que vai para a comissão para ser analisado. É uma confusão", insistiu Rui Rio.

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse na sexta-feira que a decisão de suspender para já a deslocalização do Infarmed ­­- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde de Lisboa para o Porto "é coerente" com o que Governo tem afirmado e foi tomada tendo em conta a vontade dos trabalhadores da instituição.

Esta segunda-feira à tarde, em conferência de imprensa, o presidente da câmara do Porto, o independente, Rui Moreira, acusou o Governo de "sucumbir àquilo que é a máquina do Estado" e afirmou que o Infarmed vai continuar "forever and ever" em Lisboa.

"As explicações estão dadas. O ministro aquilo que disse é que houve uma alteração da política e que vai atirar para uma comissão que, no dia de são nunca à tarde, na semana dos nove dias, é capaz de decidir que o Infarmed vem para o Porto. E, nesse dia, criam uma outra comissão para ver se alguma comissão diz que é mau o Infarmed vir para o Porto", afirmou Rui Moreira, acrescentando que não teve contactos do Governo para discutir este processo.