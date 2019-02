Rui Rio afasta coligação pré-eleitoral à direita

João Pedro Campos Hoje às 13:15 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, rejeitou, este domingo, o desafio proposto por Pedro Santana Lopes, de uma eventual coligação pré-eleitoral com o CDS e a Aliança. Rio acusou ainda o Governo de ter dois discursos.

"Não faz sentido algum Santana Lopes sair do PSD e depois querer fazer uma coligação com o partido. Para isso não saía", afirmou, em Coimbra, onde vai encerrar a primeira edição da Academia Política Calvão da Silva.

A hipótese de uma coligação à direita foi colocada pelo fundador da Aliança, em entrevista ao semanário Sol, publicada este sábado.

"Governo com dois discursos"

O líder do PSD entende que o Governo tem dois discursos: o do primeiro-ministro e o do ministro das Finanças, dando o exemplo das negociações com os enfermeiros.

"O primeiro-ministro diz que está aberto para dar tudo e mais alguma coisa, mas o ministro das Finanças diz que não há dinheiro para nada", apontou.