Rui Rio anuncia candidatura à presidência do PSD na quarta-feira

O antigo presidente da Câmara do Porto começou a reunir as suas tropas menos de 24 horas depois da derrocada eleitoral do PSD nas eleições autárquicas.

Nos últimos dias tem estado a ultimar o documento que terá sido batizado como "Manifesto 50" e que resume o seu programa eleitoral. Para já, está sozinho na corrida.

No dia em que o eurodeputado Paulo Rangel fez saber, à semelhança do que já havia feito o ex-líder do grupo parlamentar social-democrata Luís Montenegro, que não será candidato à liderança do PSD, Rui Rio tornou pública a data e o local da apresentação da candidatura.

É justamente em Coimbra, na próxima quarta-feira, que serão conhecidos os seus apoiantes, alguns dos quais presentes no encontro "de barões" em Azeitão.

A antiga líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, foi apontada como uma das pessoas que esteve presente nesse jantar, mas a informação foi negada pela própria no seu espaço habitual de comentário na TVI. "Desafio quem me viu lá a dizer como é que eu estava vestida", ironizou.