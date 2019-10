Rui Rio sobre assinaturas fantasma do PSD: "não é normal"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:35 Facebook

Rui Rio classificou de "desagradável" haver assinaturas de deputados do PSD num pedido de fiscalização sucessiva do CDS sem aqueles tenham dado autorização. O líder laranja garante que os parlamentares que não queiram constar no texto irão ser substituídos. Mas, "não é normal" o que aconteceu e "não deve voltar acontecer", avisou.

O presidente do PSD lamentou o episódio das assinaturas fantasma na bancada do PSD, relativamente a um pedido de fiscalização sucessiva à constitucionalidade da nacionalização da Casa do Douro. Rui Rio garante que só soube pela comunicação social que havia parlamentares que desconheciam que tinham o seu nome no documento, que é uma iniciativa do CDS.

"Obviamente que é um incidente desagradável, mas penso que neste momento está resolvido. A direção do grupo parlamentar é que está a tratar disso. Penso que os deputados que não estiverem de acordo serão substituídos por outros", assegurou, esta terça-feira, em Lamego, após uma arruada, admitindo que só soube do caso "duas ou três horas depois" de ser notícia na segunda-feira à tarde.

Rio disse que desconhece "se é prática os deputados assinarem coisas da direção parlamentar" sem saberem do que se trata. "Para quem está fora de deputado, e eu que estou fora, não é normal", defendeu, acrescentando que "a própria direção da bancada já assumiu que não é normal e que não deve voltar a acontecer".

O líder do PSD não revelou, contudo, qual a explicação que recebeu do líder parlamentar, Fernando Negrão, para este episódio.

Em causa está o tal pedido de fiscalização entregue no Tribunal Constitucional, para o qual não eram suficientes os 18 nomes da bancada do CDS. Faltando ainda cinco assinaturas, acabou por ser o PSD a juntar à iniciativa, não com este número mas como mais 20.

De acordo com a TSF, parte dos deputados que desconheciam que tinham assinado o pedido exigiram logo explicações a Negrão.