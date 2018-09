Rui Rio diz que Costa abriu portas que estavam fechadas em Angola

Hoje às 17:15 Facebook

O presidente do PSD considerou, esta quarta-feira, que a visita oficial do primeiro-ministro a Angola abriu portas que "no passado recente estiveram fechadas" e enalteceu "o clima favorável" a Portugal que encontrou quando se deslocou ao país.

"Aquilo que eu previa, e aquilo que eu próprio desejava e procurei também ajudar (na minha visita), é que a visita oficial do primeiro-ministro a Angola corresse bem e abrisse portas que no passado estiveram abertas, mas que no passado recente estiveram fechadas. Eu penso que isso foi conseguido", resumiu Rui Rio, em declarações aos jornalistas à margem da reunião do Partido Popular Europeu (PPE), em Salzburgo, na Áustria.

Rui Rio lembrou que teve oportunidade de estar em Angola em junho e que o clima que encontrou foi "favorável a um bom entendimento com Portugal", tendo, na altura, procurado ajudar para que a visita oficial do primeiro-ministro, António Costa, fosse bem-sucedida.

"Para Portugal é muito bom que esteja virado para a Europa, mas que não esqueça uma frente atlântica que tem 600 anos de história", referiu.

O primeiro-ministro, António Costa, terminou na terça-feira uma vista oficial de dois dias a Angola.

Antes desta deslocação de António Costa a Angola, a última visita oficial de um primeiro-ministro português tinha acontecido em 2011, com Pedro Passos Coelho.