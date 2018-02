Rui Rio e Santana Lopes chegam juntos ao congresso

Ontem às 20:57 Facebook

O novo líder Rui Rio e Pedro Santana Lopes chegam juntos ao 37º Congresso Nacional do PSD, em Lisboa.

As duas figuras do PSD entram no Centro de Congressos de Lisboa, às 21.20, prevendo-se que se juntem depois a Pedro Passos Coelho.

O ainda líder do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje à entrada para o 37.º congresso do partido que sente confiança e esperança no futuro.

Passos Coelho, que hoje se "despede" da liderança do partido, cargo que ocupou desde 2010, disse apenas que tem "confiança e esperança no futuro".

O ainda líder acrescentou, numa curta declaração aos jornalistas, que está "muito sereno e com a sensação de ter cumprido um dever e um serviço" que fez "com honra e com gosto".

Passos Coelho foi depois saudado com um forte aplauso ao entrar, pontualmente, às 21:00, na sala do congresso (Centro de Congressos de Lisboa).

Estão inscritos no 37.º Congresso do PSD cerca de 950 delegados, mais de 250 participantes e mais de mil observadores.