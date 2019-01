Rui Rio encontra-se com Marcelo esta noite no Porto

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O atual líder do PSD, Rui Rio, e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vão reunir, esta sexta-feira, num hotel no Porto.

O JN apurou, junto de ambas as partes, que o encontro terá lugar no hotel Sheraton do Porto, por volta das 19.30 horas.

Marcelo Rebelo de Sousa, que, na quinta-feira à noite, se tinha recusado a comentar a crise interna no PSD, tem a agenda oficial marcada no Porto, que inclui uma ida à Casa da Música, para assistir a um concerto da Orquestra Sinfónica do Porto.

Montenegro disponibilizou-se, esta sexta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para ser candidato à presidência do partido e instou Rio a convocar eleições diretas já.

Quinta-feira, quando o ex-líder parlamentar do PSD avisou que iria desafiar Rio para eleições internas, Marcelo foi lacónico, no final de uma conferência promovida pela associação Ajuda de Berço: "O que sempre disse, em abstrato, e mantenho, foi que é bom haver uma área do Governo forte e uma oposição ou oposições fortes, isso é bom, e haver alternativas de poder".