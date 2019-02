Rui Rio lança cartaz com apelo à participação

Ana Sofia Ferreira Hoje às 10:03 Facebook

O presidente do PSD revelou, este sábado, o seu primeiro cartaz de campanha nacional, com o slogan "Primeiro Portugal".

Com a frase "As suas ideias contam. Vamos melhorar Portugal", o líder do PSD pretende desta forma apelar à participação dos portugueses, divulgando ainda um contacto do WhatsApp para uma comunicação e exposição de dúvidas "mais direta" (ver imagens).

Nesta nova campanha, a primeira desta liderança, a ideia é que os cidadãos possam dar os seus contributos a partir do novo site do partido, "através de canais próprios para o efeito como a inscrição no Conselho Estratégico Nacional, a participação em Fóruns temáticos ou simplesmente com contributos avulsos", esclarece o PSD.

O Partido Social-Democrata reitera que Rui Rio abre, deste modo, "o partido a uma nova forma de militância e participação nos partidos, como sempre defendeu, com o objetivo de aproximar os eleitos dos eleitores".

A distância entre quem elege e quem é eleito tem constituído, no entender do líder do PSD, "uma das principais falhas do atual sistema de funcionamento dos partidos e da política em geral".

Recorde-se que, no próximo dia 16, o PSD organiza a primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional (CEN), onde se realizarão reuniões com todas as secções temáticas e debates, tendo em vista a construção do programa do partido. O CEN é constituído por 16 áreas temáticas, com representação em todo o país e conta com mais de 1500 pessoas inscritas. Na Convenção irão participar ainda convidados e especialistas independentes.