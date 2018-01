Rui Rio usa "truques" de Santana e leva recortes para debate

Helena Teixeira da Silva Ontem às 21:23 Facebook

Se o primeiro debate entre os dois candidatos à presidência do PSD, na SIC, oscilou entre ataques pessoais e passado, o segundo debate, na TVI, esta quarta-feira, não foi diferente.

A única diferença é que Rui Rio, considerado perdedor no primeiro frente-a-frente, usou os mesmos "truques" de Pedro Santana Lopes. Esta quarta-feira à noite, o ex-autarca do Porto também levou recortes de jornais para provar que foi Santana quem mais criticou o Governo de Pedro Passos Coelho.

"Discordei várias vezes de Passos Coelho, mas não há nenhuma manchete sobre mim a dizer alguma coisa parecida com isto", atacou Rui Rio, desfiando os recortes: "Santana arrasa Passos Coelho"; "Santana em colisão com Passos"; "Santana defende que Passos deve pedir desculpa"; "Santana revoltado com o PSD".

O debate prosseguiu, outra vez sobre o passado. Outra vez com ataques, pessoais, apesar de Santana Lopes ter afirmado que considerar a visão de Rio "tradicional" não é o mesmo que considerá-lo "provinciano". Em todo o caso, disse: "Não podemos ser vidrinhos".

Rui Rio sublinhou que não gostou do tom do primeiro debate, mas garantiu que "não está zangado". Apesar disso, reiterou a sua falta de convicção na credibilidade do seu "oponente": "Se Pedro Santana Lopes for o líder do partido e candidato a primeiro-ministro, tenho sérias dúvidas se o povo português, olhando para aquilo que se passou lá atrás, lhe confere a credibilidade para um novo exercício do cargo."