Rui Rio mobiliza partido em Festa da Europa em Esposende

Os eurodeputados do PSD José Manuel Fernandes e Paulo Rangel estão a organizar, para dia 24 de novembro, em Esposende, uma Festa da Europa, com a presença do presidente do partido, Rui Rio.

Fonte partidária adiantou ao JN que o objetivo é o de "mobilizar os autarcas e os militantes do PSD para os combates eleitorais, europeias e legislativas, de 2019".

Na preparação do evento, que se prevê tenha mais de duas mil pessoas, estão envolvidas as estruturas nortenhas do partido, as de Braga, Viana do Castelo, Porto, Via Real e Bragança.

A Festa, que decorre na Quinta da Malafaia, conta com intervenções políticas, espetáculos musicais e comes e bebe».