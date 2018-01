Rui Rio não esclarece futuro de Hugo Soares na bancada do PSD

Hoje às 16:45 Facebook

O líder eleito do PSD, Rui Rio, lembrou esta terça-feira à RTP, que só só assume funções a partir de 18 de fevereiro, não querendo, por isso, antecipar a sua decisão sobre a continuidade de Hugo Soares como líder da bancada parlamentar do partido.

"Para conversar sobre esses temas do grupo parlamentar... A direção do grupo parlamentar é da confiança do dr. Passos Coelho, que é líder até 18 de fevereiro. Nunca esquecer isso. Não quer dizer que não possamos falar e vamos falar. Com certeza que vamos falar. Com calma, sem precipitações", explicou o novo líder do PSD, em entrevista à RTP que será transmitida esta noite.

Por seu lado, o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, afirmou esta terça-feira que falou com o presidente eleito, Rui Rio, no sábado, para o felicitar pela vitória e combinaram falar novamente "quando houver ocasião" sobre os restantes temas "que importam ao parlamento".

"Tive ocasião de no sábado falar com o doutor Rui Rio, felicitá-lo pela sua eleição para presidente e, conforme combinado com doutor Rui Rio, e assim que houver ocasião, falaremos sobre o resto dos temas que os dois temos de conversar", afirmou, questionado pelos jornalistas à saída do grupo parlamentar do PSD.

Questionado se a reunião já está marcada, Hugo Soares respondeu "já" mas escusou-se a avançar quando será e a responder se irá colocar o seu lugar à disposição.

"Conforme combinado com o doutor Rui Rio nesse mesmo sábado [dia da eleição] teremos ocasião de falar sobre o resto dos temas que importam ao parlamento", repetiu, escusando-se a fazer mais declarações.