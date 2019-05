Rui Rio reage domingo no Porto sobre a ameaça de demissão de Costa

JN Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio, presidente do PSD, reage no domingo à crise atual do governo na sequência da ameaça de demissão do primeiro-ministro.

O líder social-democrata irá reagir domingo à tarde, no Porto.

Segundo apurou o JN, Rio vai voltar a garantir que o PSD nada aprovará no parlamento que não corresponda àquilo que sempre disse: que a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores, de nove anos, quatro meses e dois dias, só poderá ser feita indexada ao estado das finanças públicas e do crescimento económico.

Já este sábado o líder social-democrata cancelou a sua agenda pública e a Comissão Permanente do PSD esteve reunida, também no Porto.

O presidente do partido tem estado em silêncio desde que, ao final desta sexta-feira, o primeiro-ministro ameaçou demitir-se se for aprovada a iniciativa parlamentar viabilizada pelo PSD e CDS, para a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores.

Ao início de sexta-feira, Rio classificou a crise política do Governo como um "golpe de teatro" motivado pela campanha para as eleições europeias.