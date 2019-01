Rui Rio reage hoje às 18.30 horas no Porto

Hoje às 15:36 Facebook

Rui Rio, presidente do PSD, fará uma declaração à imprensa, no Hotel Sheraton, Porto, às 18.30 horas.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro anunciou, na sexta-feira, que está disponível para ser "de imediato" candidato à liderança do partido, desafiando Rui Rio a marcar eleições diretas já e a apresentar a sua própria candidatura.

"Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto, não se justifique atras de questões formais, o tempo é de confronto político", afirmou, num desafio direito ao líder do PSD, numa declaração sem direito a perguntas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Já este sábado, o presidente do PSD, Rui Rio, disse em Coimbra que "a seu tempo" reagirá ao desafio lançado por Luís Montenegro, no sentido de convocar "já" eleições para a liderança do partido.

"Já tive oportunidade de dizer ontem que não sou hipócrita e portanto não vou fazer de conta que não aconteceu nada", afirmou Rui Rio, que falava hoje, aos jornalistas, num hotel em Coimbra, onde participou numa reunião do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD.

Rui Rio esteve reunido com Marcelo

Na sexta-feira, Rui Rio e o Presidente da República reuniram-se ara discutir questões de política interna e externa.

"O que se passa na vida do partido é com o partido. Eu respeito o que o partido fizer, como respeito a vontade dos portugueses quando votarem em outubro", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o chefe de Estado, o encontro com Rui Rio, que decorreu num hotel do Porto, "foi uma urgência", pois tinha que ouvir o líder do PSD no âmbito de alguns diplomas sobre os quais tem decisões pendentes.

Montenegro reúne com Marcelo na segunda-feira

Depois de ter reunido com Rui Rio, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber Luís Montenegro, que quer disputar a liderança do PSD, a pedido do social-democrata.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte da presidência da República, que adiantou que o encontro terá lugar no Palácio de Belém, em Lisboa, pelas 14 horas de segunda-feira. À saída do hotel Sheraton, no Porto, onde Marcelo se encontrou com Rio, esta noite, o chefe de Estado confirmou a reunião com Montenegro.