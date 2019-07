Rui Rio: "Sou muito melhor em ganhar eleições do que sondagens"

Hoje às 13:27 Facebook

O líder do PSD disse, este domingo, que nunca conseguiu ganhar sondagens, sendo a sua "especialidade" ganhar eleições, e garantiu que não procura afastar os críticos da sua liderança das listas de candidatos à Assembleia da República.

"Está provado que eu (...) não tenho conseguido ao longo de toda a minha carreira política ganhar sondagens", disse, em tom de ironia, acrescentando que a sua "especialidade" tem sido mais ganhar eleições, referindo-se às sondagens que apontam para a possibilidade de o PSD obter o pior resultado de sempre nas eleições de 6 de outubro. E rematou: "enfim, cada um é como cada qual. Eu sou muito melhor em ganhar eleições do que sondagens."

À chegada à Herdade do Chão da Lagoa, nas serras do Funchal, onde decorre a festa do PSD/Madeira, Rui Rio assegurou que "não é verdade" que esteja a afastar os críticos da sua liderança das listas de candidatos, mas admitiu que o processo é sempre "polémico e complicado".

"Todos os partidos, na altura de escolher pessoas, fazer listas de pessoas, neste caso para Assembleia da República, é sempre polémico e complicado. Toda a vida foi e toda a vida será", afirmou.

O dirigente social-democrata chegou à herdade, onde já se encontram alguns milhares de pessoas, acompanhado pelo líder regional do PSD, que é também presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

"É necessário procurar uma solução de governo que consiga fazer à escala nacional aquilo que na Madeira há muitos anos se faz, que é desenvolver o país, conseguir baixar a carga fiscal, que o governo subiu, subiu, subiu para um patamar como nunca se viu na história de Portugal, e, em paralelo com mais impostos, tem piores serviços públicos", alertou, acrescentando que "não vale a pena arriscar e estar a trazer o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda para a esfera do poder [na região autónoma] quando as coisas estão a correr bem".

À semelhança de Rio, Miguel Albuquerque também sublinhou a importância de manter a esquerda afastada do governo na Madeira. "Não vale a pena meter a raposa no galinheiro. Os madeirenses não podem eleger partidos comunistas e socialistas anti-autonomistas para preservar a autonomia", disse o líder regional, afirmando que é "suicidário" pensar em crescimento económico e estabilidade social com uma geringonça no executivo.

Albuquerque considerou, por outro lado, que é sempre uma "grande honra" ter o líder nacional do partido na Festa do Chão da Lagoa, encarado como um momento de "mobilização, unidade e demonstração de força" do PSD.