Ryanair chama "farsante" a dirigente sindical e exige desculpas

A Ryanair reagiu novamente à polémica foto que circulou nas redes sociais, em que se viam os tripulantes da empresa alegadamente a dormir no chão do aeroporto de Málaga. Em comunicado, a empresa acusa o dirigente sindical Fernando Gandra de "ser farsante".

"A Ryanair insta o tripulante da Easyjet e dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), farsante Fernando Gandra, a desculpar-se por declarar que os tripulantes da Ryanair dormiram na sala de tripulantes de Málaga na semana passada", pode ler-se num comunicado emitido esta sexta-feira.

Na mesma nota, a empresa de aviação "solicita também ao farsante Fernando que confirme que tripulantes da Easyjet também se encontravam na mesma situação em Málaga".

"A Ryanair publicou imagens CCTV que demonstram que esta fotografia foi encenada / forjada, já que a Ryanair providenciou para a sua tripulação do Porto uma área de descanso numa sala VIP do aeroporto de Málaga, já que não havia alojamento disponível na zona devido ao volume de aviões desviados de Portugal para Málaga por ocasião da tempestade Leslie", explica o texto da empresa.

A empresa de aviação, com sede em Dublin, na Irlanda, apresenta o currículo de Fernando Gandra, que desde 2012 trabalha na empresa low-cost concorrente, depois de três anos a trabalhar na própria Ryanair, para depois pedir que o sindicato deixe de estar em contacto com a empresa irlandesa. Gandra é dirigente sindical desde março de 2017.

Sindicato lamenta tempo perdido pela Ryanair

Ao JN, Luciana Passo, presidente do Sindicato, lamenta o tempo perdido pela Ryanair, neste tipo de situações. "As acusações que eles fazem não são verdadeiras. Em nenhum momento dissemos aquilo de que nos acusam. Basta ver as notícias que saíram", referiu.

A dirigente reforça ainda a vontade que o sindicato tem em reunir com a Ryanair para discutir as condições dos trabalhadores. "A empresa recusa-se a reunir por trabalharmos noutras empresas", explica.

"Vídeo encenado" na origem de troca de acusações

Em causa está uma fotografia que circulou nas redes sociais e que mostrava a tripulação do Porto da Ryanair deitada no chão do aeroporto de Málaga, por alegadamente não ter onde dormir. A foto foi tirada na madrugada de sábado para domingo, quando vários voos foram divergidos devido à tempestade Leslie, que atingiu Portugal e algumas zonas de Espanha.

A imagem mereceu grandes críticas por parte do sindicato. "É lamentável e inadmissível que, em pleno século XXI, possamos assistir a este tipo de situações", regaiu a SNPVAC em comunicado. Na quarta-feira, a Rynnair publicou nas redes sociais um vídeo em que revela os tripulantes a montar um cenário para que fosse tirada a fotografia. "Esta imagem é claramente encenada e nenhum tripulante dormiu no chão", assegurou, então, fonte da empresa.