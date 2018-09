S. José envia criança com lápis num ouvido para casa

INÊS SCHRECK Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Uma médica otorrinolaringologista ao serviço da Urgência do Hospital de S. José (que integra o Centro Hospitalar Lisboa Central) deu alta a uma criança de sete anos com um lápis enfiado num ouvido, aconselhando a mãe a dirigir-se ao centro de saúde para pedir uma consulta da especialidade no hospital da área de residência. Por decisão dos pais, o menino acabou por ser operado de urgência na mesma noite numa unidade privada.

O caso remonta a outubro de 2016 e o hospital foi alvo de uma instrução por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), ontem tornada pública. O Centro Hospitalar de S. José reconheceu o erro, mas não se livrou de um puxão de orelhas da reguladora.

