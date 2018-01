Sábado vai ser de nuvens e muito frio

Hoje às 10:05, atualizado às 10:40 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para este sábado, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se temporariamente pouco nublado ou limpo a partir da manhã.

Esperam-se ainda aguaceiros pouco frequentes, mais prováveis no litoral oeste e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) e com rajadas até 60 km/h, no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior, e uma descida de temperatura, que será acentuada na mínima, variando entre os -1º Celsius, em Bragança e na Guarda, até aos 7º, em Lisboa e Faro. As máximas vão variar entre os 4º na Guarda e os 14º em Faro.

Consulte as previsões do IPMA para o seu distrito, aqui:

Foto: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Dez distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental vão estar, a partir das 18 horas de sábado e até às seis horas de domingo, sob aviso laranja devido à previsão de forte agitação marítima: Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. O IPMA prevê ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir os oito a nove metros de altura.

Até às 18 horas de sábado, estes distritos estão sob aviso amarelo, que é emitido sempre que há situação de risco. Estão também sob o mesmo aviso até às 11 horas locais (12 horas em Lisboa) deste sábado, as ilhas do Grupo Central dos Açores (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa), e, até às 17 horas (18 em Lisboa), as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).

A costa norte da Madeira e a ilha de Porto Santo estão sob aviso laranja entre as 15 horas de sábado e as nove horas de domingo, devido à previsão de ondas de noroeste com cinco a sete metros.

A forte agitação marítima levou ao encerramento à navegação de sete barras marítimas: Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Nazaré e Cascais, segundo informação da Marinha.