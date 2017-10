Sabe o que fazer durante um sismo? Vai haver um simulacro

Ana Gaspar Hoje às 16:01, atualizado às 17:35 Facebook

A Proteção Civil promove esta sexta-feira, dia 13, um exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico. Chama-se "A Terra Treme" e já vai na quinta edição.

Passa-se tudo num minuto. Às 10.13 horas, os cidadãos são desafiados a realizar três gestos simples - baixar, proteger e aguardar - "que podem fazer a diferença" a quem os praticar durante um tremor de terra, lê-se no comunicado da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

A iniciativa enquadra-se nas comemorações do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, instituída pelas Nações Unidas. Os alunos (especialmente os do ensino básico) são o público-alvo do exercício, por se crer que que têm maior probabilidade de, no futuro, alterar comportamentos face ao risco sísmico e de transmitir esta informação à família e comunidade. Mas todos são convidados a realizar o exercício.

A inscrição não é obrigatória, mas os participantes podem inscrever-se no site www.aterratreme.pt para se poder contabilizar a recetividade do público.

Esta é a quinta vez que este exercício se realiza. No primeiro ano, em 2013, inscreveram-se 100 mil participantes. No ano passado registaram-se 370 mil pessoas.