Saiba onde passar o ano sem gastar nada

Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Roteiro de passagens de ano gratuitas preparadas pelos municípios.

Muita música, fogo de artifício, de preferência com champanhe e uvas-passas a acompanhar. A receita da passagem de ano não é segredo e, para dar as boas-vindas a 2019, não faltam propostas gratuitas de norte a sul do país, conforme pode constatar na seleção feita pelo JN. Esperam-se milhares de pessoas nas ruas e em cidades como Porto e Lisboa e as autoridades voltam a reforçar a segurança. Também será melhor, aqui, utilizar os transportes públicos, que terão oferta reforçada. As previsões meteorológicas do Instituto do Mar e da Atmosfera indicam que S. Pedro vai colaborar e não se prevê chuva para a despedida de 2018. Em algumas cidades o céu poderá estar mais nublado, mas na maioria o sol brilhará. Ainda assim, será aconselhável sair agasalhado, uma vez que as temperaturas durante a noite vão descer bastante.

PORTO

A Avenida dos Aliados volta a ser o epicentro da festa de passagem de ano no Porto, que, ainda assim, volta a ter outros pontos de atenção, como a Cordoaria e a Praça dos Leões. Pedro Abrunhosa, acompanhado pelo Comité Caviar, será o dono do palco nos Aliados. O concerto começa às 23 horas, sendo interrompido à meia-noite para o tradicional fogo de artifício que dará as boas-vindas a 2019. Finda a pirotecnia, Abrunhosa continuará a dar música até às duas da manhã. A partir dessa hora e até às 4 haverá um DJ set. No Largo do Amor de Perdição, na Cordoaria, a festa começa às 22 horas, com um "flashback especial fim de ano" com DJ set de Rui Pimenta & Xico Ferrão. À mesma hora, mas na Praça Gomes Teixeira (Praça dos Leões) e na Praça dos Poveiros, atuam os DJ Mero, Pedrinho K e Vítor Oliveira. E no dia 1, a Banda Sinfónica Portuguesa oferece o Concerto de Ano Novo, a partir das 16. F.V.

MATOSINHOS

A festa será junto à rotunda da ponte móvel, em Leça da Palmeira. A animação estará a cargo da Alma Band, que atua a partir das 23 horas. Interrompe o concerto à meia-noite para o fogo de artifício, seguindo depois pela madrugada. F.V.

ESPINHO

Na praia da Baía, o povo vai receber o novo ano com muita música e animação. Às 22.30 horas, o palco é da Orquestra Bamba Social e Tiago Nacarato. Após o fogo de artifício da meia-noite, os DJ Jonh Mayze & Miguel Faria prometem muita alegria para a família e amigos a partir das 0.15 horas. F.V.

VILA DO CONDE

Na zona ribeirinha de Vila do Conde, o adeus a 2018 vai ter sotaque do outro lado do Atlântico. A alegria da Banda Vip promete contagiar a multidão a partir das 22 horas e até ao fogo de artifício da meia-noite. Nas primeiras horas de 2019, o palco será dos DJ. F.V.

PÓVOA

Será uma noite sob o signo do X. Na Póvoa de Varzim, o réveillon será em frente ao Casino e Passeio Alegre. A música começa às 22.30 horas, com concertos de Fulano-X e BandaX"Brasil. O fogo de artifício é à meia-noite. Pela madrugada dentro o DJ João Duque vai animar a multidão. F.V.

SANTO TIRSO

A Praça 25 de Abril despede-se de 2018 e recebe 2019 em clima de folia. Às 22 horas dá-se início às comemorações com distribuição de brindes. A banda Alvorada Musical vai alegrar a noite a partir das 22.30 e continua a tocar às 0.15 horas depois do fogo de artifício. F.V.

GUIMARÃES

Todos os caminhos vão dar ao Centro Histórico. Como já é habitual desde 2011, ano em que a Cidade-Berço se preparava para ser Capital Europeia da Cultura, há pistas de dança com DJ e um espetáculo de videomapping que assinala os últimos segundos de 2018, no Largo da Oliveira. Este ano, há ainda uma pista de dança na Plataforma das Artes e da Criatividade. D.M.

BRAGA

A cidade de Braga recebe 2019 na Avenida Central com concertos de SoundPro file, Mastiksoul, Virgul e DJ Ruy Vercetti. No dia 1 de janeiro sobem ao palco Bruno Almeida e a Farra Minhota. S.F.

ESPOSENDE

A noite acontece na zona ribeirinha, numa tenda, com música e animação. Começa às 23 horas e prolonga-se até às três da manhã. Não faltará um espetáculo de fogo de artifício. A.L.

Na passagem de ano acontece a sexta edição do "Barcelos é mágico 2019", com música e DJ no pavilhão municipal. À noite, haverá oferta de champanhe e uvas-passas. A música ficará a cargo do cantor brasileiro Marcus Brasileiro, dos DJ, Valter Carvalho, Pedro Caldas e Lee Faria. As portas abrem às 23.30 horas. O.C.

PENAFIEL

Haverá na Praça da Escritaria, na zona do Sameiro, ou no Pavilhão de Feiras e Exposições, dependendo das condições climatéricas, um concerto da Banda Ciklone, pelas 23 horas. À meia-noite, decorrerá uma sessão de fogo de artifício para dar as boas-vindas a 2019. F.P.

FELGUEIRAS

No âmbito do "Natal na PRAÇA", evento organizado pela Arte Cultura e Lazer e pela Casa das Artes de Felgueiras, está previsto um concerto de passagem de ano com David Carreira, na Praça Dr. Machado Matos, e animação com DJ pela noite dentro. F.P.

PAREDES

A 31 decorrerá um concerto com o cantor Mário Pedrosa, no Parque José Guilherme (23h), seguindo-se fogo de artifício. F.P.

VILA REAL

Animação de rua no Centro Histórico de Vila Real e Madeiro de Ano Novo, a partir das 18 horas de amanhã, na Praça do Município. No mesmo local, haverá concertos da DjOaNa (22h) e de Aurea, depois do fogo de artifício da meia-noite. E.P.

AVEIRO

Espetáculo de iluminação, robótica e pirotecnia no canal central e Rossio, para dar as boas-vindas a 2019. Há dois palcos onde atuarão Rob Willow, DJ Cidade FM, Miguel Simões, DJ Kamala e Remikç Brothers, das 19 às 4 horas. Z.C.

GUARDA

A festa está marcada para a Praça Velha e tem um cartaz de luxo. Às 22.30 horas de amanhã atua João Pedro Pais. E depois do espetáculo de fogo de artifício, agendado para a meia-noite, é a vez dos D.A.M.A. (0.20h).

SÃO MARTINHO DO PORTO

A emblemática baía vai dar as boas-vindas ao ano novo com um espetáculo de fogo de artifício sincronizado com música, a partir de plataformas flutuantes. Na marginal estarão dois palcos, com música pela noite dentro.F.P.

LEIRIA

A festa da noite da passagem de ano em Leiria vai espalhar-se pelo centro da cidade, com duas tendas, onde estarão vários DJ a passar música para todos os gostos e idades. Haverá bares e tendas de street food e, à meia-noite, está previsto um espetáculo de fogo de artifício a partir do Castelo.F.P.

NAZARÉ

O último dia do ano será festejado com a Banda Magma; Rich e Mendes, e os DJ Paulo Mendes; MarkSound; Pedro Miranda e Zabz. As últimas badaladas serão acompanhadas de fogo de artifício na praia.F.P.

VISEU

A festa de passagem de ano em Viseu é no campo de Viriato, onde se realiza a Feira de S. Mateus, onde vai reabrir o BairRo de Restauração. Resistência e Blaya (ex-vocalista dos Buraka Som Sistema) fazem parte do cartaz. O programa arranca às 19 horas, com a Banda "Soma e Segue". Os Resistência atuam a partir das 22.30. O Ano Novo é assinalado com um espetáculo de fogo de artifício. Segue-se o concerto de Blaya e o "DJ de vacaciones". S.F.

MIRA

O réveillon da Praia de Mira terá como cabeça de cartaz o cantor C4 Pedro, que atua às 0.30 horas, logo a seguir ao fogo de artifício.

FIGUEIRA DA FOZ

Os Apartirtudo atuam, na Praça do Forte, antes do espetáculo piromusical, à meia-noite. Wet Bed Gang e a DJ Olga Ryazanova estão responsáveis pelas primeiras atuações de 2019. J.P.C.

COIMBRA

Coimbra vai receber a entrada em 2019 em quatro palcos, espalhados pela Baixa da cidade. No principal, situado no Largo da Portagem, atuam os UHF (22.30 horas) e Diogo Piçarra (0.10h). Os outros palcos situam-se na Praça 8 de maio (com DJ Rui Tomé), na Praça do Comércio, com Francisco Cunha e Banditz, e no Terreiro da Erva, onde vai atuar a Banda Ice. J.P.C.

LISBOA

À semelhança de anos anteriores, a festa faz-se no Terreiro do Paço. No dia 31, os músicos Daniel Pereira Cristo, com os Tatanka, João Só e Ana Bacalhau fazem o aquecimento para as 12 badaladas. Segue-se um espetáculo de fogo de artifício, com uma duração de 12 minutos, e, depois, novamente, diversos concertos, em que os primeiros sons de 2019 são trazidos por Richie Campbell, Dengaz, Mishlawi, Plutónio e DJ Dadda. Outros sítio terão espetáculos de entrada gratuita, como, por exemplo, o Casino de Lisboa, que nessa mesma noite vai receber um concerto dos Gift, no palco Arena livre, no Parque das Nações. O espetáculo é para maiores de 18 anos e começa pelas 22 horas. De resto, entre as 21 horas do dia 31 e as 4 horas do dia 1 de janeiro, os quiosques da Avenida da Liberdade prometem dar animação com programas de música ao vivo, que vão desde a música electrónica à percussão. L.P.W.

BEJA

A festa começa às 22.30 horas na Praça da República, com os "300 and Friends". Seguem-se os Expensive Soul, que darão as boas-vindas ao ano novo, após o fogo de artifício, e o DJ Devask pela madruhada fora. T.C.

ALGARVE

Albufeira lidera a festa de fim de ano no Algarve. Na praia dos Pescadores a partir das 21.30 horas haverá música com Fernando Daniel e o DJ Wilson Honrado. Depois do fogo de artifício, a festa faz-se ao som dos HMB.V.M.R.