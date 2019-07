Salário mínimo representa 7% do emprego criado

Hoje às 16:58 Facebook

O peso dos trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional no total do emprego criado nos primeiros quatro meses do ano foi de 7%.

"Nos primeiros quatro meses de cada ano, no período mais recente com criação significativa de emprego, tem vindo a reduzir-se progressivamente o peso dos trabalhadores com remuneração igual ao SMN no total do emprego criado em termos homólogos, de 69% em 2017 para 24% em 2018 e apenas 7% em 2019", revela um estudo elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho.

Estas percentagens indicam, assim, que 10 mil dos 138,1 mil empregos criados entre o primeiro quadrimestre de 2018 e o mesmo período de 2019 têm remuneração equivalente ao salário mínimo em vigor (600 euros), um número "residual", considerou o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, durante a apresentação do estudo, esta quarta-feira, em Lisboa.

O número de trabalhadores a receber essa remuneração era, em abril, de 755,9 mil de acordo com as declarações de remunerações à Segurança Social, representando uma descida de 1,6% face ao período homólogo (menos 12 mil trabalhadores).

Nos primeiros quatro meses de 2019, a proporção de trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo foi de 22,4%, menos 0,6 pontos percentuais comparando com o mesmo período do ano passado.

O salário mínimo subiu de 505 euros em 2015 para 600 euros em 2019

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, sublinhou durante a apresentação do estudo, que "foi possível conciliar a maior subida real do salários mínimo nacional, no espaço de uma legislatura, com uma das recuperações de emprego mais sólidas em períodos de expansão económica".

O estudo analisa ainda o impacto da atualização do salário mínimo nacional nas dinâmicas salariais, tendo por base os postos de trabalho que se mantiveram entre outubro de 2018 e abril de 2019.

Os dados mostram que 79,8% dos trabalhadores com remuneração igual ao salário mínimo nacional em outubro de 2018 (580 euros) passaram a receber o novo montante do salário mínimo nacional em 2019 (600 euros), mas 15,6% dos trabalhadores abrangidos passou a receber entre 600 euros e 650 euros e 3,1% passou para o escalão acima dos 650 euros.