Salvador Malheiro vai ser vice-presidente de Rui Rio

JN Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

A menos de seis horas de fecharem as listas para os órgãos nacionais do PSD, há já vários nomes confirmados como escolhas de Rui Rio. As vice-presidências do partido, constituídas por quatro homens e duas mulheres, estão quase fechadas.

Nos últimos dias especulou-se se o presidente da Câmara de Ovar teria condições para integrar a equipa de Rui Rio sem que isso manchasse "o banho de ética" que Rio sempre diz querer dar à política. As acusações de que teria comprado votos poderiam deixá-lo de fora.

Além disso, o autarca foi deixando claro que não estava na disposição de aceitar qualquer lugar que obrigasse a desistir de Ovar, como é o caso de secretário-geral do partido. A incógnita foi desfeita este sábado de manhã: Salvador Malheiro será vice-presidente.

Nas vice-presidências de Rio são conhecidas, também, duas mulheres, duas advogadas: Isabel Meirelles e Catarina Rocha Ferreira.

David Justino, coordenador do programa estratégico de Rio, e Castro Almeida estão também confirmados.

Feliciano Barreiras Duarte, apoiante de Rui Rio desde a primeira hora, será o novo secretário-geral do PSD.

Paulo Mota Pinto, que integrou a direção de Manuela Ferreira Leite, e que foi presidente da comissão de honra da candidatura de Rui Rio, será presidente da mesa de congresso. Sucederá a Fernando Ruas.