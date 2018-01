Santa Casa pode ser "motor" da criação do grande banco da economia social

Hoje às 15:28 Facebook

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Edmundo Martinho, disse esta quarta-feira que a instituição que lidera pode ser "o motor" da criação de uma "grande entidade bancária" da economia social em Portugal.

Edmundo Martinho, que esteve a ser ouvido esta quarta-feira pelos deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social sobre a eventual entrada da SCML no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), defendeu que, "a prazo, os grandes blocos de economia social devem convergir e trabalhar em conjunto" e que, caso a Santa Casa venha a entrar no capital do Montepio irá trabalhar "para o reforço dessa possibilidade".

"A Santa Casa pode ser o motor desta convergência, que se crie uma grande entidade bancária detida por entidades de economia social", afirmou.

Em Portugal, as instituições financeiras mais dedicadas ao setor da economia social são a CEMG e o Crédito Agrícola.

Edmundo Martinho falou da vontade de ajudar à criação de uma grande entidade bancária da economia social depois de deputados terem questionado porque a SCML não equaciona uma parceria com o grupo Crédito Agrícola.

O provedor explicou que o Crédito Agrícola é distinto de outras entidades bancárias pela sua forma de organização, em que cada uma das cerca de 80 Caixa de Crédito Agrícola é autónoma, servindo a Caixa Central para orientar e supervisionar a ação de cada uma, pelo que "não há possibilidade de parceria com a Caixa Central".

Apesar de ter manifestado a vontade de a SCML contribuir para criar um grande banco da economia social, Edmundo Martinho disse esta quarta-feira que ainda decorre o processo de avaliação do Montepio para saber se a Santa Casa investirá, ou não, afirmando esperar que decisão seja tomada nas próximas semanas.

A imprensa tem adiantado que a SCML poderá entrar com 200 milhões de euros em troca de uma participação de 10% na CEMG, o que valoriza o banco em cerca de dois mil milhões de euros.

Edmundo Martinho disse esta quarta-feira que este valor não está definido e que o que há é a definição de um limite máximo de participação da SCML no setor financeiro, que advém de um parecer interno feito quando houve um estudo para eventual investimento no Novo Banco.

O provedor da Santa Casa - que sucedeu a Santana Lopes, que deixou o cargo para se candidatar a líder do PSD - afirmou ainda que que a instituição tem um histórico de intervenção no setor financeiro e que a eventual entrada no banco Montepio não seria uma situação nova, em resposta a críticas que têm sido feitas por várias personalidades.

Questionado sobre a existência de pressões do Governo para a SCML entrar no Montepio, o ex-presidente do Instituto de Segurança entre 2005 e 2011, nos Governos PS, disse que à direção da SCML foi "suscitada" a avaliação desse investimento, mas sem pressões.

A audição do provedor da SCML, que decorreu esta quarta-feira no parlamento, foi pedida por unanimidade entre todos os grupos parlamentares, após requerimento do CDS-PP.