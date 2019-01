Santa Maria teve voos ilegais ao longo de anos

Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:59 Facebook

Administração do maior hospital do país alega desconhecer que pousos do INEM à noite eram proibidos. ANAC trava irregularidade.

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, recebeu durante anos voos noturnos de emergência médica de forma ilegal. O heliporto da maior unidade hospitalar do país nunca teve certificação para aterragem de aeronaves à noite, por não reunir as condições de segurança exigidas por lei. Entre esses voos esteve o que socorreu o secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, há seis meses, após um acidente grave.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) decidiu pôr um travão a este cenário. O JN apurou que a Babcock, empresa que pilota os hélis do INEM, foi informada da interdição a 20 de novembro. O Santa Maria está agora impedido de receber à noite doentes helitransportados, que são desviados para o aeroporto militar de Figo Maduro e para o heliporto da Academia Militar, na Estefânia.