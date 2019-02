Santana Lopes defende que "todos devem ter o seu seguro de saúde"

Hoje às 14:38 Facebook

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, defendeu este domingo a generalização dos seguros de saúde para todos os portugueses, considerando "insustentável que só os ricos possam aceder ao sistema privado".

"Todos devem ter o seu seguro de saúde", defendeu o líder da Aliança no encerramento do I Congresso do partido, que decorreu em Évora.

Pedro Santana Lopes recordou que cerca de metade dos portugueses não têm sequer rendimentos que lhe permitam pagar IRS, pelo que no acesso aos seguros de saúde "precisam de ser apoiados".

É preciso "mudar a estrutura de financiamento do Serviço Nacional de Saúde", acentuou o presidente da Aliança e ex-primeiro-ministro, concluindo: O SNS, assim como está, não dá".

"Temos de generalizar os seguros de saúde", preconizou, numa altura em que os partidos políticos debatem no parlamento a lei de bases da saúdem concluindo que "é insustentável que só os ricos possam escolher entre o serviço público e o serviço privado de saúde".