Santana Lopes deixa funções na Santa Casa na sexta-feira

Hoje às 16:06, atualizado às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes termina na sexta-feira funções como Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

De acordo com uma mensagem de correio eletrónico que circula na Santa Casa, Santana Lopes convidou todos os funcionários para estarem presentes pelas 12.15 horas de sexta-feira numa das salas da instituição, para o que será uma despedida dos trabalhadores.

Santana Lopes, que está na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 2011, encontrava-se a desempenhar o segundo mandato e era já o provedor por mais tempo em funções desde o 25 de Abril.

Desta forma, o antigo primeiro-ministro irá apresentar publicamente a sua candidatura à liderança do PSD - no domingo, em Santarém - já desligado das funções de provedor da Santa Casa.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Governo divulgou em 11 de outubro a nomeação de Edmundo Martinho para o cargo de provedor da SCML, após Pedro Santana Lopes ter comunicado a sua saída.

Pedro Santana Lopes anunciou em 10 de outubro que era candidato à liderança do PSD, no programa de debate semanal com o socialista António Vitorino, do qual se despediu também esta semana.

O PSD escolherá o seu próximo presidente em 13 de janeiro em eleições diretas, com Congresso em Lisboa entre 16 e 18 de fevereiro.

Até agora, anunciaram-se como candidatos à liderança do PSD o antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio e o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

O atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, já disse que não se recandidata ao cargo que ocupa desde 2010.