Santana Lopes despede-se da Santa Casa

Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Santana Lopes despediu-se dos funcionárias da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, esta quarta-feira ao final do dia, através de um comunicado interno.

"Como é já do conhecimento público, avizinham-se mudanças na Administração da SCML, não vindo estas colocar em causa a regular gestão e a estabilidade do seu funcionamento", lê-se na mensagem a que o DN teve acesso e que acaba com qualquer dúvida que ainda existisse sobre a candidatura à liderança do PSD.

"Em breve um novo ciclo se iniciará", escreve Santana Lopes, que depois se despede dos funcionários dizendo que continua a contar com o seu "empenho e dedicação", até que a sua saída seja consumada.