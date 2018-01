Rui Rio vence eleições no PSD

JN Ontem às 20:14, atualizado hoje às 00:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Os resultados do Porto confirmaram a vitória de Rui Rio na corrida à presidência do PSD. Com apenas 11 secções de voto por apurar, Rio vence com 54,37% dos votos contra os 45,63% de Santana Lopes.

Rui Rio venceu em 13 das 23 estruturas do PSD, enquanto Santana Lopes foi o mais votado em 11, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.

O antigo autarca do Porto venceu em cinco das seis maiores estruturas em termos de votantes e Santana Lopes em apenas uma, na Área Metropolitana de Lisboa, a segunda maior distrital, com 57% dos votos. Em contrapartida, Rio ganhou no Porto, com 58% dos votos, em Aveiro com 62%, em Braga com 53,5%, na Madeira com perto de 54%, e Vila Real com quase 66%.

Rui Rio venceu ainda em Bragança, com 58% dos votos, Faro (53,7%), Guarda (52%), Leiria (59%), Santarém (60%), Viana do Castelo (64%) e Viseu (64,5%).

Por seu turno, Santana Lopes venceu em Beja, com 50,7% dos votos, Castelo Branco (55,8%), Coimbra (50,5%), Évora (51%), Portalegre (65,7%), Setúbal (perto de 65%), Lisboa Área Oeste (53%), nos Açores (66%) e nos círculos da Europa (75%) e Fora da Europa (72%), neste último caso tratando-se de dados ainda provisórios.

Os dados provisórios, quando faltam apurar 11 das 325 secções de voto, dão a Rui Rio 22611 votos (54,37%) e a Santana Lopes 18974 (45,63%).

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Estão contabilizados 440 votos brancos e 229 nulos. Votaram no total 42254 militantes, do universo de 70692 em condições de votar.

Em pormenor

No distrito de Braga, a vitória de Rui Rio foi curta, conseguindo 2252 votos, contra 2183 de Pedro Santana Lopes.

No distrito de Aveiro, Rui Rio venceu de forma categórica, com mais um milhar de votos do que o seu o oponente (2782-1685). Na concelhia da Feira, a que reuniu mais votantes, Rio venceu por 480 contra 369 de Santana. Na capital de distrito, a diferença foi de 386 para 157, favorável ao ex-presidente da Câmara do Porto. Em Ovar, em que a câmara é presidida por Salvador Malheiro, diretor de campanha de Rui Rio, este ganhou com 409 votos, contra apenas 60 para Santana.

No distrito de Coimbra, Santana venceu com 780 votos contra 762 de Rio. Também nos Açores, se impôs a Rio, com 569 votos contra 290.

Na região autónoma da Madeira, a vitória sorriu a Rui Rio, ainda que com uma margem pequena: 1141 contra 979.

O resultado final no distrito de Santarém também deu a vitória a Rui Rio (812-550), tal como a distrital do Algarve (573-494) e a de Viana do Castelo (1110 contra 556 de Santana).

Na distrital de Viseu, onde o presidente da Câmara é Almeida Henriques, um dos principais apoiantes de Santana Lopes, também venceu Rui Rio, com mais 421 votos que Santana Lopes (992-501).

Entre os resultados já apurados, estão concelhias como Valongo (197 Rio, 172 Santana) ou Lamego (Rio 55, Santana 55).

Em Famalicão (111 contra 61) e na Figueira da Foz (142 contra 49) a vantagem sorriu a Pedro Santana Lopes.

Segundo fonte do PSD, Santana obteve 14 votos, contra quatro de Rio, em Bruxelas, e garantiu o triunfo em Macau, mas sem números para adiantar.