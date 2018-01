Santana nega encontro com Pacheco para formar novo partido

Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Santana Lopes negou que se tivesse encontrado com Pacheco Pereira, tendo em vista a criação de um partido novo, em 2011, na sequência das declarações que o comentador político fez na quinta-feira à noite.

Pacheco Pereira afirmou, durante o programa "Quadratura do Círculo" da SIC Notícias, que Santana Lopes quis criar um novo partido em 2011, quando o PSD já era liderado por Passos Coelho. Na altura, Santana ter-se-á encontrado com Pacheco Pereira, sondando-o para a hipótese de formar um novo partido de centro-direita, que concorresse contra sociais-democratas nas legislativas.

Em entrevista ao "Observador", Santana negou que o encontro tenha acontecido com esse fim, assumindo, no entanto, que não fechou os olhos aos problemas existentes no PSD. Em entrevista à TVI, em 2011, Santana Lopes chegou, aliás, a abordar a vontade de criar um novo partido.

"Quando estamos numa história de amor ou amizade, por vezes ficamos zangados. (...) O que interessa na vida são os atos e a minha postura é a defesa do PPD/PSD", garantiu Santana, apesar de admitir sempre ter defendido "que podiam surgir realidades novas".

"Não pratiquei nenhum ato contra o meu partido", assegurou.

As eleições diretas para a presidência do PSD, disputada por Santana Lopes e Rui Rio, acontecem neste sábado, 13 de janeiro.