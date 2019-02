Santana "virado para o presente e para o futuro" no Congresso do Aliança

Ana Luísa Delgado e Rita Salcedas Hoje às 11:29, atualizado às 13:28 Facebook

Decorre este sábado, na Arena de Évora, o primeiro Congresso do partido Aliança, criado há meses com Santana Lopes à cabeça.

À chegada ao Congresso, Santa Lopes, ex-candidato às primárias do PSD, considerou o momento "extraordinário", fruto de uma "realização exigente de um partido que nasceu há três meses e tal" e que tem trabalhado muito.

"Cada novo desafio que assumimos na vida é uma responsabilidade maior. E concerteza que construir algo de novo é fascinante mas é uma exigência muito grande, é mais cómodo talvez estar numa instituição grande que já existe, que tem tudo, ou quase tudo, tem meios, tem recursos, uma estrutura pelo país todo. É diferente mas mais bonito ainda", disse o antigo primeiro-ministro aos jornalistas.

Distanciando-se do "lado feio da política e da vida" - "a corrupção, a falta de respeito pelos mandatos, o esquecimento de promessas, os combates estéreis" - Santana realçou aquele que considera ser "o lado bonito da intervenção política".

"O lado bonito é sermos capazes de lutar por aquilo que acreditamos, as nossas convicções. E espero que, enquanto tiver força, seja capaz de lutar por aquilo em que acredito. Depois, onde lutamos depende da vida. Temos é que não mudar de ideias, a não ser naquilo a que a evolução dos tempos force", afirmou.

Sem pieguices, mas é muito especial

Questionado sobre se fica com alguma nostalgia deixada pelo Partido Social Democrata, partido que integrou como militante desde 1976 a 2018, Santana Lopes sublinhou que, embora goste de "respeitar" aqueles com quem travou "combates" e que nunca ninguém o "ouvirá dizer mal das casas" onde esteve, está "todo virado para o presente e para o futuro". "Sem pieguices, mas é muito especial", considerou.

Congresso aprova estatutos

O Congresso fundador do partido Aliança aprovou, por unanimidade, os estatutos, a declaração de princípios, o regulamento eleitoral e os símbolos do partido.

Os estatutos, apresentados por Ricardo Alves Gomes, foram o primeiro documento a ser aprovado. Para o ex-administrador da Santa Casa da Misericórdia, "são a regra da casa, uma regra adequada aos tempos que correm".

No texto, é indicado que o partido terá a sigla "A", e é "inspirado nos princípios e valores do personalismo, liberalismo e solidariedade, no respeito pela Constituição da República Portuguesa, na dignidade da pessoa humana e na afirmação da vontade popular para a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária".

De acordo com os estatutos do partido, o "símbolo constitui-se pela palavra 'Aliança' em cor azul escrita em itálico e em maiúsculas, composta com cedilha no 'C' em forma de triângulo de cor cinzenta".

Já a declaração de princípios indica que a Aliança "assenta a sua matriz em três eixos fundamentais: personalismo, liberalismo e solidariedade".​​​​​​​

A Apresentação da Moção de Estratégia Global da Direção Nacional do Partido só vai ser apresentada à tarde.