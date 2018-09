Santos Silva diz que relação com Espanha continuará forte

Miguel Amorim 01 Junho 2018 às 19:13 Facebook

Twitter

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, mostrou-se, esta sexta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto, na comemoração dos 130 anos do Jornal de Notícias, convicto de que a relação bilateral com Espanha continuará "forte", apesar da mudança de governo no país vizinho.

Esta sexta-feira, uma moção de censura redundou na mudança de chefia do governo espanhol, que passará a ser liderado pelo socialista Pedro Sánchez, na vez de Mariano Rajoy, do Partido Popular.

"A partir de amanhã haverá um novo governo em Espanha e nós trabalharemos com o governo espanhol com o mesmo empenhamento e esperamos ter os mesmos resultados que obtivemos com o governo de Mariano Rajoy", disse Augusto Santos Silva, à entrada para o Palácio da Bolsa.

"As relações entre Portugal e Espanha são sempre muito intensas, seja o governo do partido A ou do partido B, o mesmo se passando do lado de Portugal", referiu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros salientou que as mudanças de governo "são questões internas de cada um dos países" e que "o que interessa é que a relação bilateral seja forte, seja qual for o governo que estiver em funções, em Madrid e em Lisboa".