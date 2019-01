São pais coragem na luta pela saúde dos filhos

Ana Correia Costa Hoje às 21:15 Facebook

"É como andar numa montanha-russa. É isto". A imagem de Filipa Pinto é nítida e poderosa e é a metáfora da vida de outras mães e pais que se debatem com a doença grave ou a deficiência de um filho. Vidas que giram 180 graus e dão cambalhotas num repente, deixando dois caminhos: desistir perante a fatalidade e a falta de respostas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou transformar a impotência na força que só uma mãe e um pai têm.

Muitos fazem-se pais coragem e juram ir até ao fim do Mundo em busca de uma cura ou terapia que dê qualidade de vida aos filhos. Lançam campanhas solidárias - mesmo que isso acarrete esgotamentos e a exposição pública dos próprios e das crianças -, abdicam de empregos e carreiras para se tornarem cuidadores, escrevem livros, fundam associações para ajudar outros ou divulgam a própria história. Como o jornalista Mário Augusto fez numa reportagem com Rita, a filha com paralisia cerebral.

1. síndrome de moebius

Até ao México, pelo sorriso de Gonçalo

Primeiro, é o choque do diagnóstico, o chão a fugir sob os pés a toda a força. O medo chega a seguir. Depois, são os prognósticos que custam a digerir. E é a gestão emocional e familiar, que parece impossível no meio desse caos. Filipa Pinto chama-lhe "turbilhão".

Tudo isso começou há cinco anos. Após uma "gravidez muito complicada", Gonçalo nasceu e trouxe aos pais uma pauta inteira de emoções. "Parou tudo e, a partir daí, foi lutar por ele", conta Filipa, que deixou o emprego num armazém para acompanhar o bebé, que "não desenvolvia". Na casa da família, em Louredo, Paredes, passou a entrar só o ordenado de agente da PSP de Sérgio, que pesquisou "tudo, tudo", sobre síndrome de Moebius desde que, aos três meses, foi detetada esta doença neurológica rara, e sem soluções no país, no filho.

"No primeiro ano, andamos perdidos. Eu fazia as coisas como se estivesse adormecida", confessa Filipa, que então tinha 25 anos e o primeiro filho nos braços. Gonçalo não crescia porque a paralisia do lado esquerdo da cara não o deixava dormir. Em 2015, a pesquisa indicou-lhes uma clínica no México onde seria colocado nervo e tecido muscular na face, numa intervenção a ser feita entre os quatro e os seis anos - foi o início da luta contra o tempo.

"Nem sabíamos que havia uma solução lá fora. Nós é que a encontrámos", recorda Sérgio Moreira, que desanimou diante do preço da cirurgia: cem mil euros impossíveis para a família que já vivia sérias dificuldades, devido aos avultados gastos com a saúde do menino.

"Ele culpava-se por não ter dinheiro para curar o filho, e a única hipótese que vi foi fazermos uma campanha. Criei a página [de Facebook "Um sorriso pelo Gonçalo"] em junho de 2016. O que menos me preocupou foi a vergonha", admite esta mãe. O casal teve a ajuda de colegas de Sérgio, mas, no meio do corrupio da organização de eventos solidários e participação em programas televisivos, Filipa sentiu-se a "ir abaixo" e teve de recorrer a um psicólogo. "Emocional e psicologicamente, é difícil. Mas parar estava fora de questão".

Gonçalo fez a segunda fase do tratamento no México, já com melhoras visíveis.

2. síndrome de norrie

Nélson e Mara dão tudo pelo Filipe

Também Mara, mãe de Filipe, teve de recorrer a ajuda - é seguida em psiquiatria - para tentar superar o desgaste de cuidadora de longa data do filho que, com uma doença rara, não vê, não fala, não anda e tem crises de irritabilidade em que grita e morde as mãos até se ferir. "Luto todos os dias contra a depressão. Não podemos ficar doentes", diz, enquanto segue o menino numa das diárias e dispendiosas sessões de fisioterapia, nas quais deposita, tal como o marido, Nélson Ferreira, a viva esperança de, um dia, vê-lo andar.

É uma luta hercúlea, desigual: o casal de Avintes, Gaia, conta com "pouco mais do que o ordenado mínimo" dele, operário numa fábrica, para uma incomportável fatura mensal de 1600 euros em terapias intensivas que o SNS não disponibiliza.

A despesa é suportada graças à solidariedade, por via das campanhas que a família faz através da página de Facebook "Todos juntos pelo Filipe Ferreira", e à férrea força de vontade de Nélson, que recolhe tampinhas ao final do dia e sucata ao fim de semana. "Só no ano passado, entreguei 40 toneladas", aponta.

"Temos de lutar todos os dias com o objetivo de dar uma melhor qualidade de vida ao Filipe. Quando nos dizem que há essa possibilidade, não podemos desistir." Nélson conta com o apoio incondicional de Mara, que já escreveu dois livros - "O Pipinho: um menino especial" e "É preciso saber (sobre)viver" - cujas receitas revertem para os tratamentos do filho. Narra a já conhecida história do menino, de 13 anos, a quem foi diagnosticada, aos três, uma doença genética rara, a síndrome de Norrie. "A nossa vida está exposta, e isso é muito complicado", reconhece Mara.

3. paralisia cerebral

Expor a Rita para desmistificar a doença

Para Mário Augusto, conhecido jornalista de televisão, a exposição, numa reportagem, do caso da filha, que deve a paralisia cerebral a uma anoxia no parto, foi uma escolha natural. E com a missão de divulgar esta condição e mostrar que "não tem de ser o fim do mundo".

"Temos sempre a ideia de que a malta de televisão e que aparece nas revistas tem a vida perfeita e ideal e, ao expor a Rita, quis alertar para um problema real, que acontece em muitos casos. A Rita acabou por ser um pouco a bandeira da paralisia, e as pessoas começaram a falar disso com mais à vontade a partir do momento em que faço a reportagem na SIC ["Até onde poderei sonhar"] e em que damos a cara pela paralisia e assumo o problema da Rita", nota Mário Augusto, na sua casa, em Espinho.

Apesar de um caminho que "tem sido muito difícil", a família quis "desmistificar" a doença e "ver as coisas de uma forma positiva", assume Paula Bulhosa, que hoje não está "nada arrependida" de ter abandonado a carreira de relações públicas na RTP para acompanhar a filha e apostar na sua evolução. "Desistir, nunca. Tinha pessoas que me desencorajavam e diziam sempre: "não se esqueça que a sua filha tem uma lesão cerebral...". Mas, por outro lado, tive pessoas que me ajudaram muito durante o percurso da Rita". Que incluiu preconceitos, rejeição em infantários e escolas, falta de apoios e respostas de saúde a nível estatal (como cadeiras e fisioterapia) e até o descrédito das capacidades cognitivas da filha. Rita, que hoje tem 18 anos e está na faculdade, teve de enfrentar o desdém pelos bons resultados escolares ou quando criou o blogue "Aos olhos da Rita", onde partilha os seus textos ("diziam que era o meu pai quem escrevia...", suspira a autora).

Pelo meio, Paula fundou, com outra mãe, a associação Sorriso da Rita, "para sensibilizar e ajudar outras pessoas". Não fazem campanhas solidárias, mas Mário, que conheceu Luna e divulgou a história desta menina vitimada por uma grave leucemia, lembra: "Quem somos nós para questionar o desespero dos pais que vão à procura do que quer que seja?".