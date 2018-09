Se hora deixar de mudar Portugal acorda de noite

Nuno Miguel Ropio e Zulay Costa Hoje às 01:33 Facebook

Relatório do Observatório Astronómico propõe ao Governo que Portugal regresse à mudança de horas igual à que existia antes de 1996, antecipando entrada no horário de inverno em fim de setembro.

O Governo acaba de receber do Observatório Astronómico de Lisboa um relatório crítico sobre o impacto do eventual fim da mudança da hora legal, que aponta os efeitos "nefastos" que a população portuguesa sentiria se viesse a adotar como permanente apenas uma hora e não as duas existentes - a de inverno e a de verão. Começar o dia de noite é apenas um deles.

A discussão surge quando o presidente da Comissão Europeia garantiu, na sexta-feira, que aquele órgão vai propor o fim da mudança de hora na União Europeia. Jean-Claude Juncker justificou as alterações com os "milhões de cidadãos [que] disseram que não querem continuar a alterar o relógio", numa consulta popular feita online por Bruxelas.

