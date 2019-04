Seca severa alastra e atinge mais de um terço do território

Joana Amorim Hoje às 13:27 Facebook

Se em abril chover o normal para a época, Portugal continuará em situação de seca meteorológica. Chuva regressa quinta-feira e fica até ao início da semana.

No final de março a seca agravou-se em Portugal, com o regresso da seca extrema a 0,5% do país, concretamente ao Algarve, e com a seca severa a chegar a 37,6% do território, sobretudo no Sul. Será preciso chover bastante acima do que é normal nesta altura do ano para que o cenário se inverta. A chuva que se espera a partir de amanhã só deverá refrescar os solos.

Os cenários foram traçados ao JN pela climatologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Vanda Pires. O mais favorável, e que assenta em valores da quantidade de precipitação muito superiores ao normal (estes valores ocorrem apenas em 20% dos anos), ditaria o fim da seca nas regiões Norte e Centro e uma diminuição de intensidade no Sul, passando a fraca/moderada.