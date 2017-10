Secretário cessante do Governo da Madeira diz que "não fazia sentido continuar"

Ontem às 23:57 Facebook

O secretário cessante dos Assuntos Parlamentares e Assuntos Europeus da Madeira, afastado hoje do executivo no âmbito da remodelação anunciada no Governo Regional, Sérgio Marques, considerou que "não fazia sentido continuar" em "função do rearranjo orgânico" apresentado.

A presidência do Governo Regional da Madeira anunciou hoje a quarta remodelação do XII Executivo Regional, com a saída de três secretários regionais e a criação da figura de um vice-presidente.

De saída estão os titulares das pastas dos Assuntos Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e das Finanças e Administração Pública, Rui Gonçalves.

"Confirmo que, em conversa com o presidente do Governo Regional, após o meu regresso de Bruxelas, entendi que em função do rearranjo orgânico que me foi apresentado não fazia sentido continuar a fazer parte do Governo", informou Sérgio Marques em comunicado.

No documento, salientou o orgulho de "ter feito parte" deste projeto, assegurando que sai "com a convicção do dever cumprido".

"Nesse sentido, tenho orgulho de ter implementado um novo conceito de proximidade com os nossos conterrâneos espalhados pelo mundo, uma valorização do relacionamento entre o Governo e o Parlamento, novas orientações estratégicas referentes às obras públicas e uma forma transparente de apoio à comunicação social", sublinhou.

A informação hoje divulgada pelo executivo madeirense aponta que "o presidente do Governo Regional da Madeira decidiu proceder a uma reestruturação da composição do executivo que lidera".

Em termos de novidades na composição do XII Governo da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque escolheu para ocupar o lugar de vice-presidente do Governo madeirense Pedro Calado, que fica com as pastas das Finanças, da Economia, dos Transportes e com a coordenação política.

A ex-presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) Paula Cabaço passa a ocupar o cargo de secretária do Turismo, Cultura e Assuntos Europeus.

Albuquerque também criou a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, que tem como responsável Amílcar Gonçalves.

Os restantes elementos continuam a exercer funções, sendo Rita Andrade a responsável pelas áreas da Inclusão, Assuntos Sociais e Habitação e Jorge Carvalho pela da Educação, Juventude, Desporto, Assuntos Parlamentares e Comunidades.

Humberto Vasconcelos permanece como secretário da Agricultura e das Pescas, Pedro Ramos continua a ser o titular do setor da Saúde e Susana Prada a do Ambiente.

Esta é a quarta remodelação do Governo Regional. A Secretaria Regional da Saúde já teve duas remodelações (Manuel Brito e Faria Nunes) e a da Inclusão Social uma devido à saída de Rubina Leal para concorrer à presidência da Câmara Municipal do Funchal nas eleições autárquicas de 01 de outubro.