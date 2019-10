Secretário de Estado retém há um mês o relatório da operação stop do Fisco no Norte

Hoje às 22:05, atualizado às 22:13 Facebook

O inquérito sobre a operação stop do Fisco, lançada pelo chefe das Finanças do Porto, foi entregue pela Autoridade Tributária ao Governo na primeira semana de setembro, mas a secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais mantém o documento na gaveta.

De acordo com o jornal "Público", o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, já tem nas mãos, há um mês, o relatório interno do Fisco sobre a operação stop de cobrança de dívidas e penhora de carros montada em algumas zonas do distrito do Porto, em maio. Mas, em vésperas de eleições legislativas, decidiu não divulgar as conclusões para já, com o argumento de que ainda está a ser analisado.

No passado dia 28 de maio, a Autoridade Tributária esteve, em colaboração com a GNR, a intercetar condutores em Valongo, Trofa e Santo Tirso, no âmbito de uma ação que visava a cobrança de dívidas às Finanças, e que foi desenvolvida pela Direção de Finanças do Porto, até ser travada pelo secretário de Estado.

Na sequência da denominada "Ação sobre rodas", o diretor de Finanças do Porto, José Oliveira e Castro, demitiu-se.

"Na sequência da forma como decorreu a 'Ação sobre rodas', desenvolvida pela Direção de Finanças do Porto, para preservar a Autoridade Tributária e Aduaneira enquanto instituição de reconhecida relevância, o Diretor de Finanças do Porto decidiu colocar hoje o seu lugar à disposição, tendo a sua demissão sido prontamente aceite pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais", esclareceu o Ministério das Finanças em comunicado.