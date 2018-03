Secretário-geral de Rui Rio forçado a corrigir referências académicas

Hoje às 11:42 Facebook

Feliciano Barreiras Duarte, o novo secretário-geral do PSD, decidiu rever as referências académicas nas sua nota biográfica, depois da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ter negado que o seu nome consta dos registos da instituição. Barreiras Duarte estaria convencido que tinha estatuto de investigador visitante, o que não foi confirmado por Berkeley.

A decisão de mudar mudança nas notas biográficas chega na sequência de um trabalho do semanário "Sol", que confrontou Barreias Duarte com as dúvidas sobre se o político do PSD poderia ser considerado "visiting scholar" em Berkeley.

Barreiras Duarte chegou a estar identificado na página oficial do PSD como "professor visitante da Universidade Pública de Berkeley".

O semanário publica este sábado um documento mostrado por Barreiras Duarte como sendo um certificado do Instituto de Estudos Europeus de Berkeley, alegadamente assinado pela professora luso-americana do Programa de Estudos Portugueses, Deolinda M. Adão, em janeiro de 2009. O papel certificaria que o deputado estava inscrito na instituição, no âmbito do seu doutoramento em Ciência Política com a tese "Políticas Públicas e Direito da Imigração".

Mas, ao jornal Sol, a professora nega que tenha assinado o documento e diz que não é autêntico. "Não tenho poder nem estatuto para declarar o estatuto de "visiting scholar"", disse ao semanário, dizendo ainda que "nenhum documento desta universidade é escrito em português".

Os serviços da universidade garantiram também que o documento não é autêntico. "O director da Universidade da Califórnia, em Berkeley, para os programas de Doutoramento e assuntos dos "visiting scholar" percorreu todos os registos até ao ano em que Feliciano Barreiras Duarte nasceu, não tendo encontrado qualquer documentação de que alguma vez tenha sido oficialmente um "visiting scholar"nesta universidade. É possível que tenha vindo visitar um dos nossos departamentos, mas não temos qualquer registo disso, e nessa visita não terá sido certamente considerado um "visiting scholar", na medida em que isso se trata de uma designação formal", esclareceu, citado pelo "Sol".

O secretário-geral do PSD, em resposta às perguntas do "Sol", explica que fez a apresentação formal do projeto de pesquisa. "A partir de 2009, depois disso, eu apresento, em espírito de boa-fé, um pedido de parecer à Assembleia da República para saber se o estatuto de visiting scholar - à distância, mas com uma estadia mínima de 40 dias - seria compatível com o exercício de funções parlamentares". E diz também ter-se reunido com a professora Deolinda M. Adão. Tentou ainda ir a Berkeley no verão de 2009, mas o programa já não tinha vagas e, em 2010, foi convidado por Passos Coelho para ser chefe de gabinete. Acabou por não ir aos EUA.

Sobre o desmentido de Deolinda Adão, diz: "Então, porque é que me enviou aquilo? Se eu não fui aos Estados Unidos, como é que eu iria emitir a carta? A carta está lá como vinda dos Estados Unidos, mostrei-lhe [ao Sol] o original do envelope. Isso deixa-me estupefacto. Aquilo existiu, como existiu a troca de correspondência".