Secretário-geral do PSD acusa dirigente de alimentar "guerrilha"

Hermana Cruz Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

José Silvano manifestou este sábado "desgosto" por haver fugas de informação na Comissão Política.

O secretário-geral do PSD, José Silvano, emitiu, este sábado, um comunicado, acusando um membro da Comissão Política Nacional - que não nomeou - de fomentar "guerrilha partidária". E manifestou "desgosto" pelo facto de alguém que "tendo estado presente" na reunião da semana passada, "não se coibiu de usar um jornalista para a prossecução de pequeninos objetivos de guerrilha partidária".

Em causa uma notícia que dava conta de críticas na Direção do partido por causa da "colagem" de Rui Rio à taxa Robles. Divisões que tanto o líder do PSD, como José Silvano alegam não existirem.

A notícia, publicada online pelo Expresso na noite de quinta-feira, dizia que a maioria dos membros da Comissão Política não gostou da proposta de Rui Rio para taxar as mais-valias imobiliárias, nem da sua colagem ao BE, tendo-o revelado na reunião do núcleo duro. Os relatos dizem que há quem tenha defendido que isso é uma "descaracterização ideológica" do partido e pedido a Rio para "afinar a estratégia".

Já este sábado, questionado pelos jornalistas sobre essas críticas de elementos da sua direção, Rui Rio negou e tentou inverter um efeito "bola de neve" que cresce no partido. Garantiu existir união no seu "núcleo duro" e apontou o dedo aos "ruídos" vindos dos corredores do poder.

"Tirando este ruído dos corredores da política, o povo português percebe isto como ninguém. Temos de estar disponíveis para colaborar em nome do interesse nacional e não se adotar o princípio de, à partida, estar-se contra tudo e contra todos", atirou o líder do PSD, no final de um encontro, em Lisboa, com o presidente do Partido Popular espanhol, Pablo Casado.

Mais tarde, foi José Silvano, em comunicado, a insistir na tecla da união. "A Direção Nacional do PSD está globalmente coesa, compreendeu exatamente a ideia transmitida pelo seu presidente no que concerne à necessidade de combater a especulação imobiliária e concorda com esse objetivo político", atestou o secretário-geral do partido, em comunicado revelado ao fim da tarde.

Silvano assegura que "praticamente a totalidade dos membros da Comissão Política Nacional" revelou, "por escrito", "o mais vivo repúdio" pela "falsa ideia" colocada na opinião pública de que existem divisões na direção.

No final, o secretário-geral aponta o dedo a um membro da Comissão Política Nacional, manifestando o "desgosto" que alguém que "tendo estado presente na reunião, não se coibiu de usar um jornalista para a prossecução de pequeninos objetivos de guerrilha partidária", originando "toda esta desinformação".