PSD diz ao CDS que "pode contar" com partido para nova maioria conjunta

Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

O novo secretário-geral do PSD assegurou ao CDS-PP que "pode contar" com os sociais-democratas para trabalhar nos próximos dois anos para que o país possa voltar a ter uma maioria de centro-direita.

A declaração política do PSD centrou-se no congresso do partido, que decorreu no passado fim de semana, e ficou a cargo de Feliciano Barreiras Duarte, que reiterou a disponibilidade para o "diálogo com os outros partidos", em especial com aqueles com quem os sociais-democratas têm "maior proximidade".

"Se o país precisa de ter ou não uma maioria de centro direita alternativa à atual governação: pode contar com o PSD, que é nesse sentido que trabalharemos nos próximos meses e durante os anos de 2018 e 2019", afirmou Barreiras Duarte, em resposta a uma questão que tinha sido colocada pelo líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães.

O secretário-geral do PSD e deputado fez ainda questão de saudar, em nome da nova direção política, Hugo Soares, naquele que deverá ser o seu último dia como líder parlamentar, já que na quinta-feira se realizam eleições para a bancada, depois de o presidente Rui Rio lhe ter manifestado vontade de trabalhar com outra direção parlamentar.

Antes de fazer a declaração política, Feliciano Barreiras Duarte estava sentado na primeira fila da bancada do PSD entre Hugo Soares e o candidato único a presidente da bancada, Fernando Negrão.