Sede do PSD terá vários polos no país

Helena Teixeira da Silva Hoje às 00:40

37.º Congresso do PSD arranca esta sexta-feira em Lisboa. Novo líder promete descentralizar funções no partido.

A descentralização no país vai começar pela descentralização das estruturas do PSD. É com esta mensagem que Rui Rio, eleito presidente do partido a 13 de janeiro, deverá abrir, esta sexta-feira, em Lisboa, o 37.º Congresso do PSD. "É a política do exemplo", afirma, ao JN, Salvador Malheiro, diretor de campanha do novo líder.

