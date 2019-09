Ontem às 21:41 Facebook

Não houve totalistas, esta sexta-feira, no jackpot de 162 milhões de euros do Euromilhões. No entanto, saiu um segundo prémio em Portugal no valor de 519 mil euros.

No sorteio desta semana, segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foram registadas 5 403678 apostas em Portugal.

A chave vencedora desta semana é composta pelos números 1 - 12 - 27 - 42 - 47 e as estrelas 6 e 7.

O M1lhão saiu a uma aposta registada no distrito de Faro. O jackpot da próxima semana é de 173 milhões de euros.