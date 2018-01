Segundo prémio no Euromilhões rende 322 mil euros a apostador português

Ontem às 23:18, atualizado hoje às 00:31 Facebook

Um apostador português ficou a uma estrela de ascender ao estatuto de excêntrico. Com um segundo prémio no concurso do Euromilhões desta sexta-feira, vai arrecadar pouco mais de 320 mil euros.

O próximo concurso do Euromilhões, na terça-feira, terá um "jackpot" de 60 milhões de euros, por nenhum apostador ter acertado na chave de sexta-feira, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 402.939 euros, saiu a três apostadores, um deles em Portugal. Descontados os 20% de imposto de selo, herança de Vítor Gaspar, o apostador/a vai receber um prémio de consolação de 322 mil euros, sensivelmente 10% do que receberia em caso de primeiro prémio.

O terceiro, no valor de 35.193 euros, saiu a oito jogadores, quatro deles em Portugal, enquanto o quarto prémio, de 2.221 euros, será entregue a 62 jogadores, sete dos quais com aposta registada em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 004/2018 do Euromilhões, sorteada na sexta-feira, é composta pelos números 13 - 21 - 23 - 30 - 45 e pelas estrelas 04 e 06.