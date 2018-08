Segundo prémio para Portugal em novo "jackpot" do Euromilhões

Hoje às 01:53 Facebook

Um apostador português vai receber cerca de 176 mil euros, correspondentes ao segundo prémio do concurso de terça-feira do Euromilhões.

O próximo concurso do Euromilhões terá um 'jackpot' de 83 milhões de euros, por nenhum apostador ter acertado terça-feira na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 223.461,48 euros, saiu um apostador em Portugal e a outros três no estrangeiro. Em Portugal, descontam-se 20% de Imposto de Selo, o que reduz o prémio em cerca de 44 mil euros, para cerca de 176 mil.

Já o terceiro prémio, de 29.740,98 euros, saiu a dois apostadores em Portugal e a cinco no estrangeiro, enquanto o quarto prémio, de 4.242,93 euros, será entregue a 24 jogadores, três dos quais com aposta registada em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 61/2018 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 16 - 28 - 29 - 30 - 36 e as estrelas 08 e 10.