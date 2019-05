Segurança máxima com barreiras de betão e agentes à civil em Fátima

Emília Monteiro Hoje às 09:38 Facebook

As autoridades portuguesas estão em alerta para a peregrinação deste fim de semana e a GNR, que admite que "a ameaça terrorista está sempre presente", vai reforçar a segurança dos 300 mil peregrinos esperados na Cova de Iria com agentes à civil e recurso à rede de videovigilância. A colocação de barreiras de betão e a vigilância do espaço aéreo são outras medidas de segurança previstas.

A enorme concentração de católicos é sempre motivo para reforço das medidas de segurança, mais ainda depois dos atentados no Sri Lanka e na Nova Zelândia.

"Não há motivo para alarme nem é a nossa maior preocupação, mas a ameaça terrorista está sempre presente", admitiu ao JN o major Bruno Ribeiro, da GNR.