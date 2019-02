Seguros de saúde crescem com a crise nos hospitais públicos

Dina Margato Hoje às 08:31 Facebook

O mercado dos seguros de saúde respira vitalidade.

No último ano, o volume de negócios, que inclui receitas e prémios, aumentou 7,4% e o número de contratos de seguro cresceu, nos primeiros seis meses de 2018, 3% face ao primeiro semestre de 2017, atingindo um total de mais de 2,6 milhões, segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e a Associação Portuguesa de Seguradores, APS.

O total do ano não está fechado, mas em setembro o negócio movimentava mais de 628 milhões de euros. Os contratos, adianta a APS ao JN, cresceram 5,7% em dois anos e 3% no último ano, comparando o primeiro semestre com o período homólogo de 2017.