Seguros em romarias são obrigatórios mas lei não define valores

Lei obriga apenas a ter apólice de seguro, mas não estabelece valores, que se têm revelado francamente insuficientes em caso de acidente.

A chegada do verão é sinónimo de festas e romarias por todo o país. Quase sempre marcadas por alegrias e boas memórias. Mas, se houver um acidente, o mais certo é os valores dos seguros, obrigatórios, não serem suficientes para ressarcir danos materiais e humanos. Nas festas de Gondelim, Penacova, aconteceu uma explosão pirotécnica, no último dia 4 de abril. Provocou um morto e um ferido muito grave, que perdeu duas pernas e ficou com o braço esquerdo muito afetado. Registaram-se mais 30 feridos ligeiros e a Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova, de Coja, contabiliza 28 instrumentos inutilizados, um prejuízo avaliado em 50 mil euros.

