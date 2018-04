Seis meses após fogos de outubro ajustes diretos estão por saldar

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:51 Facebook

Ainda estão por pagar os meios aéreos de combate a fogos contratados pelo Governo por ajuste direto, em outubro de 2017, logo após os trágicos incêndios que culminaram com a morte de 48 pessoas.

Em causa estão, pelo menos, 1,5 milhões de euros devidos às empresas que disponibilizaram helicópteros ligeiros, de 23 a 31 de outubro de 2017.

Mais ajustes diretos, uns feitos 15 dias antes daquele período e outros nos 15 dias seguintes, também estarão por saldar, o que totaliza mais de cinco milhões de euros. Ao JN, o Ministério da Administração Interna (MAI) confirmou o atraso e garantiu que o pagamento está dependente do "processo de fiscalização" do Tribunal de Contas (TdC). Mas assegurou que há dinheiro na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para pagar estas dívidas.

O JN apurou que pelo menos dois dos privados aos quais o Estado contratou os meios aéreos já pagaram o IVA do saldo em dívida. Mas desconhecem quando serão ressarcidos por esses montantes. Em causa estão as empresas Agro-Montiar, Babcock, Helibravo, HeliPortugal e a HTA, que forneceram as aeronaves quando já tinha terminado a Fase Charlie - a pior das três fases e quando há mais meios mobilizados.

Este atraso nos pagamentos verifica-se num momento em que o ministro Eduardo Cabrita tem um problema em mãos por resolver: o segundo concurso aberto pelo Governo para a contratação de meios aéreos, durante o mês de março, ficou sem resposta dos privados quanto ao aluguer de 28 helicópteros ligeiros, tal como no primeiro. As empresas garantem que pelos valores em causa não conseguem assegurar esse serviço. Daí que, tal como já tinha admitido a 6 de março, Cabrita avance agora para o ajuste direto das aeronaves em falta.

O recurso aos ajustes diretos de meios aéreos pela Proteção Civil tem sido alvo recorrente de entraves pelo Tribunal de Contas quando chega a hora de colocar um visto nos contratos. Para os juízes do TdC, não têm sido respeitados nestes procedimentos os princípios da contratação pública.