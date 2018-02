Sem-abrigo português que morreu em Londres tinha sido deportado duas vezes

JN Ontem às 19:16 Facebook

Twitter

O cidadão português sem-abrigo que morreu na quarta-feira de manhã, na estação de metro de Westminster, em Londres, já foi identificado pelos serviços consulares portugueses.

O cidadão era Marcos G., de 35 anos, natural de Lisboa e com ascendência angolana, confirmou ao JN fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades.

Os serviços consulares têm procurado contactar a família do português, mas sem sucesso até à data. "Não é conhecida a existência de familiares diretos deste cidadão em Portugal, sabendo-se que poderão residir noutros países, nomeadamente em Angola, onde o cidadão tinha raízes familiares", pode ler-se em nota enviada ao JN, que acrescenta que Marcos estava inscrito no Consulado Geral de Portugal em Londres desde 2008.

Segundo o comunicado, Marcos G. foi deportado do Reino Unido por duas vezes, em 2014 e 2016, "por se encontrar ilegalmente no país". Da primeira vez, Marcos regressou a Portugal e foi apoiado através da colaboração entre a Direção Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e a Segurança Social. Da segunda vez, os serviços consulares não receberam qualquer pedido de apoio.

Depois de 2016, "as autoridades portuguesas não voltaram a ter registo da permanência do cidadão em território britânico", lê-se.

Os serviços consulares vão continuar a acompanhar o processo junto das autoridades britânicas, nomeadamente no que diz respeito à "autópsia e aos procedimentos administrativos relacionados com a libertação do corpo e o registo do óbito".