Semana termina com sol

O IPMA prevê para esta sexta-feira, no continente, céu limpo com períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até meio da manhã.

A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando moderado a forte de nordeste nas terras altas até meio da manhã e a partir do final da tarde, sendo temporariamente moderado de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde.

Está também prevista neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral a norte do Cabo Carvoeiro e subida da temperatura máxima no litoral das regiões Norte e Centro.

No que diz respeito às temperaturas, as mínimas vão variar entre nove graus Celsius (em Braga) e 24 (Portalegre) e as máximas entre 25 (no Porto) e 37 (em Santarém).

Na Madeira preveem-se períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas da ilha, vento fraco a moderado de nordeste, soprando por vezes forte nas terras altas, e uma pequena descida de temperatura nas terras altas.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre 21 e 27 graus Celsius.

Risco máximo de incêndio em 27 concelhos

Mais de 70 concelhos de 11 distritos de Portugal continental (Faro, Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre) apresentam, esta sexta-feira, risco máximo de incêndio.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o reduzido e o máximo.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13 horas em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou para o agravamento do risco de incêndio em todo o continente devido às previsões do tempo quente e seco.

Num aviso à população, a Proteção Civil referiu que "o risco de incêndio apresenta um agravamento significativo em todo o território continental", sendo "muito elevado e máximo na região do Algarve e em todas as regiões do interior".

O alerta da ANPC surge na sequência da informação pelo IPMA de um agravamento das condições meteorológicas com uma subida gradual da temperatura máxima e a redução da humidade relativa do ar, sem recuperação significativa durante a noite.

"Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas é expectável tempo quente e seco, vento moderado com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais", segundo a ANPC.